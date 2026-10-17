Buone notizie per le famiglie di San Gavino Monreale. L’offerta educativa del territorio si arricchisce di un nuovo importante servizio grazie all’apertura del doposcuola curato dal Centro Educativo Diffuso della Caritas diocesana di Ales-Terralba, ospitato nei locali di via Foscolo dell’Istituto Comprensivo "E. d’Arborea", diretto da Susanna Onnis.

Il servizio, totalmente gratuito e destinato a 25 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, garantisce un supporto allo studio guidato dalle educatrici e dalla coordinatrice, ma laboratori, attività di gioco e spazi di inclusione pensati come luoghi sicuri per confrontarsi e crescere insieme.

«Inizia un nuovo anno di doposcuola a Sardara, in collaborazione con le parrocchie, e da quest’anno anche a San Gavino Monreale, con l’Istituto Comprensivo, e ad Arbus, sempre con le parrocchie», annuncia il direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba, don Marco Statzu. «Si tratta di un ulteriore segno di vicinanza alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, per aiutare ciascuno a rimanere inserito nel percorso di istruzione e socializzazione: ricordiamo che senza scuola, senza formazione e senza relazioni autentiche non c’è futuro. Oggi vogliamo rinnovare questo impegno educativo sul nostro territorio e dire: noi ci siamo, accanto alla Scuola e alle altre agenzie formative».

L’attivazione del doposcuola a San Gavino rientra tra le iniziative in ambito educativo della Caritas diocesana e si inserisce nella più ampia cornice del progetto Pepe Meridiano, promosso da Caritas Italiana con il sostegno della CEI, della Fondazione Con i Bambini e di UniCredit, a conferma di un impegno corale e diffuso a supporto delle nuove generazioni e della comunità.

Il primo passo è stato compiuto il 14 maggio scorso con la firma, presso il Centro Pastorale diocesano di San Gavino del Patto Educativo di Comunità, fortemente voluto dalla Caritas diocesana, che mette in sinergia istituzioni, scuola e Chiesa per favorire la crescita e il benessere dei giovani.

Un accordo siglato dalla Diocesi di Ales-Terralba, dai Comuni di San Gavino Monreale e Sardara, l’Istituto Comprensivo, il Liceo Marconi-Lussu, l’Istituto di Scienze Religiose "Mons. G. M. Pilo", Provincia del Medio Campidano (Sistema Bibliotecario Monte Linas) e Scuola dell’Infanzia Paritaria "Cenacolo".

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