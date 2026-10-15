Sempre più persone hanno necessità di beni primari. La Fraternità della Misericordia di Quartucciu, attiva a Quartucciu da ben 41 anni, circa due anni e mezzo fa ha aperto l’Emporio solidale, un punto dove si può andare a prendere ciò di cui si ha bisogno, ma anche a donare. Serve circa ottanta famiglie che vanno a ritirare quello che occorre. L’Emporio distribuisce due volte al mese. Ora la Misericordia ha lanciato un nuovo appello. «Invitiamo a venire da noi, in via Piria 1, per donare alimenti e altri generi di prima necessità», dice Pierpaolo Campus, commissario straordinario della Misericordia di Quartucciu, «vorremmo aumentare la quantità e la diversità dei prodotti disponibili per le famiglie in difficoltà. L’obiettivo principale è contrastare la povertà alimentare di adulti e bambini, ma vengono distribuiti anche altri beni di prima necessità, come prodotti per l’igiene dell’infanzia, tra cui i pannolini». Le famiglie bisognose, oltre al cibo di tutti i giorni, chiedono proprio alimenti per bambini, come latte, omogeneizzati e biscotti. «Abbiamo una convenzione con il Banco Alimentare, ma abbiamo necessità di donazioni anche dai privati cittadini», aggiunge Campus. La raccolta è permanente. I donatori possono consegnare la mattina e il pomeriggio, ma è consigliabile preavvisare l’associazione tramite messaggio o chiamata (al numero 3516094521) per assicurarsi che i volontari siano presenti e non impegnati in altre attività.

/Stefania Lapenna

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