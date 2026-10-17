Parcheggi a pagamento a Porto Pino, per l’estate 2027 saranno confermate le tariffe già in vigore nel 2026. Lo ha stabilito la giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Luigi Dessì con la deliberazione dell’8 ottobre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), mantenendo invariati i costi della sosta nelle aree vicine al litorale e nel parcheggio di via Maestrale.

Nelle zone A e B, la tariffa giornaliera per le auto sarà rispettivamente di 7 e 6 euro. Per chi arriva dopo le 14 si pagheranno 4 euro in zona A e 3 in zona B, mentre dopo le 18 il costo sarà di 2 euro in entrambe le aree. Prevista anche la tariffa oraria di 2 euro. Per i motocicli il costo giornaliero sarà di 3 euro in zona A e 2 in zona B, mentre per i camper la tariffa unica giornaliera sarà di 20 euro, con sosta consentita nell’apposita area camper service.

Nel parcheggio di via Maestrale, invece, auto e motocicli pagheranno 2 euro al giorno dal lunedì al sabato e 3 euro la domenica e nei festivi. Per la sosta fino alle 14 o dopo le 14, la tariffa sarà rispettivamente di 1 euro nei giorni feriali e di 2 euro la domenica e nei festivi.

La delibera riguarda un sistema di parcheggi che comprende, nelle aree di Porto Pino, circa 934 stalli stimati tra posti auto, motocicli, disabili e camper, ai quali si aggiungono i 230 posti previsti in via Maestrale.

Confermata anche la possibilità di richiedere pass stagionali. I residenti potranno ottenere un abbonamento da 30 euro per un veicolo, con un supplemento di 10 euro per ogni mezzo aggiuntivo, fino a un massimo di quattro veicoli complessivi. Per i proprietari di seconde case nel territorio comunale il costo sarà di 70 euro a stagione.

Agevolazioni sono previste anche per titolari e dipendenti degli stabilimenti balneari, delle attività commerciali vicine ai parcheggi, delle imprese di noleggio natanti e delle attività di pesca e affini. Per i titolari il pass costerà 50 euro a stagione, mentre per i dipendenti la tariffa sarà di 30 euro, previa presentazione della documentazione richiesta.

(Unioneonline/En.Ne.)

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