Sono appena iniziati a Nuragus i lavori per il ripristino di alcuni tratti della viabilità rurale. «Le nostre strade non sono impeccabili – ha detto il sindaco Giovanni Daga – e quando piove è necessario maggiore manutenzione, ma gli interventi costanti di questi anni ci hanno consentito di mantenere un quadro positivo».

Prima di avviare il cantiere ci sono stati vari sopralluoghi da parte di imprese e Tecnici. Purtroppo i lavori hanno portato alla luce anche dei rifiuti come dei copertoni e altro. «Le Strade Rurali sono un patrimonio comune – ha aggiunto il primo cittadino – e la loro conservazione dipende anche dai piccoli gesti di chi le utilizza». Per questo intervento sono stati utilizzate risorse dal bilancio comunale.

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