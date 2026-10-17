Si sono conclusi i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa Parrocchiale di San Saturnino. L'intervento, del valore complessivo di 500mila euro erogati dal Ministero della Cultura su richiesta del Comune, ha riguardato il recupero delle facciate esterne, la verifica antisismica e la messa in sicurezza dei campanili. La gestione tecnica e amministrativa dell'intervento è stata integralmente seguita dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, che ha curato le fasi di progettazione, direzione e conduzione dei lavori.

«Il completamento lavori rappresenta un momento di grande orgoglio per la cittadinanza» ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia. «la chiesa non è solo il cuore della nostra parrocchia, ma un bene storico e monumentale di inestimabile valore per la storia e la memoria di Isili».

Tutte le opere necessarie a garantire la massima solidità e sicurezza del monumento per gli anni un venire. Attualmente restano da completare soltanto alcuni interventi di dettaglio e rifinitura.

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