Nuovo incidente all’ingresso di Decimomannu, lungo la Statale 130 in direzione Iglesias. Tre i veicoli coinvolti nello scontro, causato con ogni probabilità da una mancata precedenza. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma la circolazione ha subito lievi rallentamenti. I Carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi e la viabilità. L’episodio riporta d’attualità l’elevata pericolosità del cruento snodo che collega il paese con Cagliari, Iglesias e San Sperate.

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