È stato inaugurato ieri sera a Gergei il nuovo servizio di Asilo nido. Una decina i bimbi che questa mattina hanno cominciato questa nuova Esperienza. A gestire la struttura la cooperativa La Clessidra. «Per la prima volta nella storia del nostro paese - ha detto il sindaco Rossano Zedda – ha il suo nido comunale, un traguardo importante, un servizio fondamentale per le famiglie e un investimento concreto sul futuro della nostra comunità».

Un progetto che ha richiesto tanto lavoro e soprattutto tanto impegno per trovare le risorse necessarie. «Non è soltanto l'apertura di una nuova struttura – ha aggiunto il primo cittadino – è una scelta precisa, stare accanto alle famiglie, sostenere i genitori, offrire nuove opportunità ai nostri bambini e rendere Gergei un paese sempre più attento ai bisogni delle persone».

In un periodo in cui i paesi si svuotano e si combatte contro il problema della natalità, l'amministrazione di Gergei si apre dunque alla speranza che ci sia un'inversione di rotta. Un servizio che da' garanzie soprattutto alle nuove famiglie che intendono costruire il proprio futuro in un piccolo centro. «Perché il futuro di una comunità - ha detto Zedda – si costruisce partendo dai più piccoli».

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