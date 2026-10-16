Incendio nella notte in una filiale della ditta di spedizioni FedEx, a Elmas.

I vigili del fuoco sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti che hanno visto le fiamme divampate nel capannone dove ha sede l'azienda, nella zona industriale, poco prima delle 23.

Sul posto due squadre supportate da due autobotti, che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere il rogo: le fiamme si stavano propagando a capannoni e altre auto in sosta.

A fuoco, secondo le prime informazioni, sono andati undici mezzi utilizzati quotidianamente per il trasporto e le consegne. Danni anche ad altri veicoli, alla facciata della struttura e nell’area di carico e scarico merci. Sul posto anche i carabinieri.

Indagini in corso per appurare l’origine del rogo.

Fiamme anche ad Assemini lungo la 130: tre le auto coinvolte. Il rogo è divampato poco dopo le 4 in un terreno privato, sul posto i vigili del fuoco.

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