Sono 997 le unità immobiliari di Domus de Maria raggiunte dalla nuova rete in fibra ottica realizzata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso il programma “Italia a 1 Giga”. I lavori si sono conclusi lo scorso 30 giugno, come comunicato dall’amministrazione comunale.

L’intervento è stato attuato da FiberCop S.p.A. e realizzato dalla società Sirti S.p.A., con l’obiettivo di estendere la disponibilità della connettività a banda ultralarga sul territorio comunale.

La nuova infrastruttura utilizza la tecnologia X-PON, che permette di offrire servizi di connessione con velocità di download fino a 1 Gbit/s, in base alle caratteristiche tecniche della rete e alle condizioni commerciali dei singoli operatori. Il completamento dei lavori rappresenta un passo avanti sul fronte delle infrastrutture digitali e delle opportunità di accesso ai servizi online per cittadini e famiglie.

Per usufruire della connessione, gli interessati potranno rivolgersi agli operatori di telecomunicazioni che utilizzano la rete FiberCop. L’effettiva attivazione del servizio dipenderà dalla copertura disponibile al singolo indirizzo e dall’offerta commerciale dell’operatore scelto.

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