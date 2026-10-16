Cresce l'attesa per la 17sima edizione della Mezza Maratona della Ceramica e Camminata Asseminese, un grande appuntamento di festa, sport e coesione sociale che domenica 18 ottobre trasformerà le strade della città in un palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione, al via dalle ore 9.30, è organizzata quest'anno direttamente dall'Assessorato allo Sport del Comune di Assemini in stretta collaborazione con il Gruppo Polisportivo Assemini.

Il cuore pulsante dell'evento sarà il Campo Coghinas, punto focale da cui prenderanno il via i diversi percorsi pensati per accogliere ogni tipo di partecipante. L'offerta sportiva spazia dalla classica mezza maratona competitiva sulla distanza di 21 chilometri omologata Fidal, fino alla gara da 10 chilometri, anch'essa omologata Fidal e valevole nel 2026 come Campionato regionale individuale master sia maschile che femminile. Per chi desidera vivere una giornata all'insegna del movimento senza l'assillo del cronometro, è prevista anche la camminata ludico-motoria di 5 chilometri, un'iniziativa aperta a tutti senza limiti di età o di preparazione fisica. L'evento fa inoltre dell'inclusione un punto di forza fondamentale, grazie alla partecipazione degli atleti della Fispes e alla presenza fuori competizione del paraciclismo targato Fci.

A di musica, il percorso cittadino sarà accompagnato da una vera e propria colonna ritmo sonora dal vivo curata dai giovani musicisti della scuola di musica asseminese Peter's Day. Lungo il tracciato verranno allestiti 6 punti tifo pensati per sostenere gli atleti e intrattenere il pubblico. L'avvio al Campo Coghinas sarà ritmato dal Big Drum Show, mentre proseguendo in città si incontreranno le esibizioni dei Sixsters con gli Atomics-6 presso il Dan Cocktail Bar, degli Alternauts al Caffè Mignon, dei D-Delta al New Bar Mexico, dei Fruit Juice al V-Crastulendi per poi chiudere con gli Asteria davanti alla Pasticceria Gaia.

Oltre all'aspetto agonistico e spettacolare, la giornata darà ampio risalto al sociale e alle tradizioni locali. Saranno infatti presenti la postazione di solidarietà per l'associazione Famiglie Sma e lo spazio dedicato alla salute gestito dall'Associazione Nazionale Oncologica della sezione di Cagliari. Infine, per rendere omaggio alle radici culturali del territorio, i maestri ceramisti daranno vita a un laboratorio all'aperto per celebrare la storica arte della ceramica asseminese.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere formalizzate direttamente presso il Campo Coghinas fino a domani nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 19.

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