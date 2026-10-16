Assemini, due auto a fuoco nella notte: intervengono i vigili del fuocoLe fiamme in un terreno privato in località Is Canadesus, vicino alla Statale 130
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Allarme nella notte ad Assemini, dove una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 4:20 per l'incendio di due autovetture in sosta in un terreno privato in località Is Canadesus, vicino alla Statale 130.
Sul posto è intervenuta anche un'autobotte di supporto per l'approvvigionamento idrico.
I Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento l'incendio che aveva coinvolto totalmente i veicoli, evitando la propagazione delle fiamme ad altri mezzi adiacenti e alla vegetazione circostante.
Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.
Non si registrano persone coinvolte.
(Unioneonline)