Dopo rinvii e polemiche è stata inaugurata questa mattina ad Isili, La nuova mensa scolastica: un'opera da 700mila euro finanziata con fondi PNRR. Sono stati i bambini della scuola primaria a consumare per la prima volta il pasto nella struttura. "Ogni investimento sulla scuola e sull'istruzione è un investimento fondamentale" ha detto il sindaco Luca Pilia "significa scommettere e investire direttamente sul futuro dei nostri figli e della nostra comunità». La nuova struttura è dotata di una spaziosa sala pensata per ospitare comodamente tutti gli studenti, oltre a tutti i servizi di supporto necessari. Per garantire la tempestiva partenza del servizio nei tempi previsti, la mensa è stata fornita degli arredi necessari, che saranno sostituiti a breve da nuovi arredi di ultima generazione, anch'essi acquistati grazie a un apposito finanziamento ottenuto dall'amministrazione. La nuova mensa scolastica non è un intervento isolato, ma s'inserisce in una visione strategica più ampia che vede attualmente in corso anche i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'Infanzia, che accoglierà la scuola dell'infanzia e L'Asilo Nido.

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