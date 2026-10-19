Macomer, ecco i fondi per ristrutturare le case popolari di via Sant'IlarioIl Comune approva il nuovo documento di progettazione. C'è il nodo di un alloggio privato, ma l'amministrazione accelera: «Pronti a far partire i lavori»
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Nuovo look per le case popolari di via sant’Ilario a Macomer. Il settore tecnico del Comune ha approvato la seconda revisione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento strutturale dello stabile erp del civico 1 di via Sant'Ilario (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
L'operazione comporta un investimento complessivo di 960 mila euro, finanziato attraverso le risorse stanziate dalla Regione nell'ambito di un con il Ministero delle Infrastrutture (fondi della Cassa Depositi e Prestiti). L'intervento fa parte di uno stanziamento più ampio di 1,3 milioni di euro intercettato dal Comune per la cura delle case popolari cittadine.
Il provvedimento sblocca l'affidamento delle progettazioni e il successivo appalto dei lavori. Sono stati anche rimodulati i cronoprogrammi per definire una complessa situazione patrimoniale interna al palazzo. L'amministrazione comunale (di concerto con l’ufficio Contenzioso e l'ufficio Patrimonio), sta infatti valutando le modalità per riacquisire un appartamento di proprietà privata situato all'interno del condominio. Nel caso in cui la riacquisizione dell'alloggio non andasse a buon fine, gli uffici comunali procederanno a calcolare la quota economica dei lavori di ristrutturazione strutturale che spetterà, pro quota, ai privati comproprietari dello stabile.
(Unioneonline/En.Ne.)