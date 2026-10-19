È stata costituita ufficialmente la Consulta Giovanile di Birori, un gruppo che vuole costruire il futuro del paese. Un nuovo gruppo di partecipazione e impegno civico, quindi, rivolto ai giovani.

Vi hanno aderito ben 25 ragazzi e ragazze, tra i 14 e i 36 anni, quindi una fascia di età volutamente allargata per dare a tutti la possibilità di far parte del gruppo, considerato che i giovani a Birori non sono molti, a causa dello spopolamento che colpisce tutte le comunità del territorio.

I giovani hanno mostrato fin da subito grande entusiasmo, motivazione e desiderio di impegnarsi per le attività della comunità e del paese. È stato nominato anche il direttivo, con Claudio Demartis, presidente, Cristina Caria, vicepresidente, Valeria Cadau, Cassiera, Gabriele Cadau e Viola Pintori, Segretari.

«La Consulta- spiega la sindaca, Federica Arca - nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto, proposta e partecipazione, valorizzando le idee e le energie delle nuove generazioni. I ragazzi si sono da subito messi a disposizione per la passeggiata archeologica durante il festival dell'archeologia October Archeo fest, dimostrando fin da subito partecipazione attiva agli eventi riguardanti la comunità».

La promozione di eventi culturali, iniziative natalizie e appuntamenti sociali e carnevaleschi, pensati per coinvolgere tutta la comunità, sono nell'agenda della Consulta. «La costituzione della Consulta Giovanile rappresenta un segnale importante per Birori - aggiunge la sindaca Arca - lo dimostra il fatto che i giovani credono nel proprio territorio e sono disponibili a mettersi al servizio della comunità. È un gruppo che vuole costruire futuro, ma che intende agire fin da subito con responsabilità, entusiasmo e spirito di collaborazione».

© Riproduzione riservata