Si è concluso con l'atterraggio a Milano Linate il trasporto sanitario d'urgenza di una neonata di un mese, in immediato pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita d'urgenza dalla Sardegna alla Lombardia.

Il G650 è decollato dall'aeroporto di Cagliari nel primo pomeriggio di oggi: la bambina, proveniente dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria del capoluogo sardo, è stata imbarcata con l'utilizzo di una culla termica e accompagnata da un’équipe medica.

Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Milano Linate, avvenuto poco dopo le 13:30, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il Policlinico San Donato per le cure del caso.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta della Prefettura di Cagliari che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

(Unioneonline)

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