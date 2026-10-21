Scooter elettrici per le consegne nelle Ztl del centro di Cagliari. È la novità annunciata da Amazon: nelle zone a traffico limitato del centro cittadino, l’azienda effettua ora consegne a zero emissioni.

«Proprio grazie all’impiego di veicoli elettrici di dimensioni ridotte, che si muovono agilmente anche nelle vie più strette, queste consegne contribuiscono a ridurre le emissioni e il traffico, a migliorare la qualità dell'aria e ad aumentare l’efficienza del servizio, preservando al tempo stesso il patrimonio dei centri storici italiani» scrive la multinazionale in una nota.

«Riuscire a consegnare con veicoli elettrici di dimensioni ridotte in un contesto urbano complesso come il centro di Cagliari ci permette di rendere il nostro servizio ai clienti sempre più efficiente nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico della città», dichiara Paolo Patrone, amministratore delegato di Amazon Italia Transport.

Plauso all’iniziativa anche dal sindaco di Cagliari, Massimo Zedda: «L'amministrazione promuove, da tempo, la mobilità sostenibile ed elettrica da parte dei privati o di aziende, soluzioni di mobilità condivisa e mezzi elettrici. Amazon ha prima sperimentato e poi introdotto, da oggi, il servizio di consegna con veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato. Una buona notizia per la riduzione del rumore e delle emissioni, a vantaggio dei residenti e della viabilità cittadina».

(Unioneonline/A.D.)

© Riproduzione riservata