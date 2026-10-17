Oltre 4,2 milioni di euro in più per lavori e progettazione, altri 1,8 milioni di risorse comunali e un incremento di 736 mila euro per il mercato provvisorio di piazza Nazzari. Ma a preoccupare è anche il calendario: la riapertura del mercato civico di San Benedetto potrebbe slittare al 2028, con un anno di ritardo rispetto al cronoprogramma originario. Sono i temi al centro dell’interrogazione presentata il 17 settembre dal consigliere comunale Giuseppe Farris, CiviCa24, all’assessore Marcialis. A un mese dalla presentazione dell’atto, il consigliere lamenta la mancata risposta.

«Non ho posto domande generiche. Ho formulato 18 quesiti puntuali per fare chiarezza sui costi, sulle modifiche progettuali, sull’avanzamento dei lavori e sui tempi di riapertura di uno dei siti più identitari di Cagliari», sottolinea Farris.

Il primo nodo riguarda l’aumento dell’importo contrattuale per lavori, sicurezza e progettazione, passato, secondo i dati riportati nell’interrogazione, da circa 20,77 a 25,02 milioni di euro, con un incremento superiore al 20 per cento. Il consigliere chiede di sapere quali lavorazioni aggiuntive abbiano determinato la crescita della spesa e perché siano emerse nuove esigenze progettuali nonostante l’appalto integrato comprendesse già la progettazione definitiva ed esecutiva.

«Ho chiesto quale sia il fondamento contrattuale e normativo utilizzato per riconoscere le maggiori somme all’impresa aggiudicataria. Non è una questione secondaria: parliamo di milioni di euro di risorse pubbliche», evidenzia il consigliere, che sollecita anche chiarimenti sulle modifiche contrattuali e sulle loro conseguenze economiche.

Il nodo più delicato resta però quello dei tempi. Il bando prevedeva una durata complessiva di 635 giorni per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Eppure, secondo quanto riportato nella programmazione comunale richiamata nell’interrogazione, la riapertura del mercato è prevista nel 2028, un anno dopo rispetto alle previsioni originarie. Un ritardo che prolungherebbe l’attesa degli operatori commerciali, trasferiti nel marzo 2025 nella struttura provvisoria di piazza Nazzari.

Farris chiede quindi di conoscere la data contrattuale aggiornata per la conclusione dei lavori, le eventuali proroghe e sospensioni intervenute e le ragioni dello slittamento. «I commercianti hanno il diritto di sapere quando potranno tornare nel loro mercato. I cittadini hanno diritto di conoscere come vengono impiegate le risorse pubbliche», afferma il consigliere, richiamando anche la necessità che il Consiglio comunale possa esercitare pienamente la propria funzione di controllo. Per ora nessuna replica da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis che risponderà in aula all’interrogazione del consigliere.

(Unioneonline/En.Ne.)

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