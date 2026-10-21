Circolazione ferroviaria sospesa dal 23 al 25 ottobre tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu per lavori di manutenzione e di potenziamento dell'infrastruttura.

Alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee Cagliari - Decimomannu, Cagliari - Olbia Terranova, Cagliari - Macomer e Cagliari - Porto Torres Marittima subiranno, dunque, delle variazioni. È previsto un servizio sostitutivo con i bus: i tempi di percorrenza – precisa Trenitalia – potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

I lavori riguarderanno principalmente il ponte ferroviario sul Rio Fangario, tra Cagliari ed Elmas, dove saranno posizionate due nuove campate in acciaio che costituiranno la struttura portante del ponte. Nella stazione di Cagliari saranno inoltre realizzate le fondazioni dei pali che sostengono la linea elettrica di alimentazione dei treni.

Saranno impegnati circa 50 tra tecnici specializzati delle imprese appaltatrici e personale di Rfi, con un investimento complessivo di 3 milioni di euro.

(Unioneonline)

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