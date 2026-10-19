Cagliari, anche lo Scano-Bacaredda chiude per topiNiente lezioni dal 20 al 23 ottobre nell’istituto di via Cesare Cabras: ordinanza del sindaco Massimo Zedda
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Chiude per topi anche lo Scano-Bacaredda di via Cesare Cabras.
Il provvedimento sull’ennesimo istituto che deve affrontare la presenza di ratti è stato adottato dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda su richiesta della dirigente Miriam Sebastiana Etzo. Lo stop alle lezioni è previsto dal 20 al 23 ottobre.
Considerato che le attività di derattizzazione non consentono la presenza in sicurezza di alunni e personale scolastico è stato necessario far restare tutti a casa.
Prima di procedere alla riapertura dell’istituto dovranno essere effettuate l'aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.
(Unioneonline)