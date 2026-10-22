Allenamento mattutino per il Bologna, in vista dell'anticipo di sabato a Cagliari, valido per l'ottava giornata del campionato di serie A.

Gli emiliani sono reduci dal ko interno con l'Inter e ancora alla ricerca della prima vittoria interna stagionale, ma nel turno precedente hanno sbancato Lecce e cercano punti anche in Sardegna per rimpolpare una classifica che li vede al quindicesimo posto con un solo punto di margine sulla zona retrocessione.

Palladino a Cagliari dovrà rinunciare a Holm e Orsolini e pure a Piccoli, che ha rimediato una lesione da tre settimane di stop ai flessori della coscia destra contro l'Inter. In attacco è ballottaggio tra Enem e Dovbyk, con l'ucraino ancora alla ricerca della miglior condizione e che complice l'infortunio del compagno potrebbe ora avere la chance di trovare spazio con più continuità.

(Unioneonline)

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