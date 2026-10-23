cagliari
23 ottobre 2026 alle 09:12aggiornato il 23 ottobre 2026 alle 09:12
Auto si ribalta sull’Asse Mediano: un ferito e lunghe codeCircolazione in tilt nelle vicinanze del cavalcavia di via Cadello. In azione 118 e polizia locale
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Venerdì mattina di caos e rallentamenti sull’Asse mediano di Cagliari.
Un’auto – per circostanze in fase di accertamento – ha avuto un incidente è si è rovesciata, nelle vicinanze del cavalcavia di via Cadello. Il bilancio è di un ferito, sembra non grave, soccorso dal 118.
In azione anche la polizia locale, per i rilievi e per gestire il traffico, che ha subìto pesanti rallentamenti, con lunghe code all’ingresso della città.
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