Venerdì mattina di caos e rallentamenti sull’Asse mediano di Cagliari. 

Un’auto – per circostanze in fase di accertamento – ha avuto un incidente è si è rovesciata, nelle vicinanze del cavalcavia di via Cadello. Il bilancio è di un ferito, sembra non grave, soccorso dal 118.

In azione anche la polizia locale, per i rilievi e per gestire il traffico, che ha subìto pesanti rallentamenti, con lunghe code all’ingresso della città.

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