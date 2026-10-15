Dati allarmanti per la Sardegna nell’ultimo rapporto Aci-Istat sugli incidenti stradali in Italia.

A Nuoro e nel Sud Sardegna si registra infatti un indice di mortalità (ovvero il numero di decessi per 1000 incidenti) più che doppio rispetto al valore medio nazionale, rispettivamente 52,8 e 51,7 contro 16,2. E, ancora, nel report la provincia di Oristano è inserita fra i territori italiani che dal 2019 hanno fatto registrare il maggior incremento percentuale di incidenti mortali.

A livello nazionale, sempre in base ai dati Aci-Istat, riferiti al 2025, in Italia si sono registrati 177.207 incidenti con lesioni a persone (+2,2% rispetto al 2024 e +2,9% rispetto al 2019), che hanno causato 2.868 decessi (3.030 nel 2024 -5,3%; 3.173 nel 2019, -9,6%) e 237.822 feriti (233.853 nel 2024, +1,7%; 241.384 nel 2019, -1,5%).

Il numero dei sinistri mortali, come si vede, è in calo, ma tale diminuzione viene comunque considerata alquanto «contenuta». I dati restano drammatici: sulle strade italiane accadono infatti quotidianamente 485 incidenti, con una media di 7,9 morti e 652 feriti ogni giorno.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata