Attivati 327 posti letto, ma l’obiettivo è di arrivare a quota 480
Cabras (Cgil): le mura e gli spazi, da soli, non curano le persone. Servono assunzioni
«Ospedali e case di comunità, senza personale sono inutili»
Attivati 327 posti letto, ma l’obiettivo è di arrivare a quota 480
Cristina Cossu
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