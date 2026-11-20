Denuncia del “Comitato difesa territorio” in seguito ai lavori sul rio Santa Lucia
Capoterra.
«Anche rifiuti in mezzo alle canne tritate»
Denuncia del “Comitato difesa territorio” in seguito ai lavori sul rio Santa Lucia
Ivan Murgana RIPRODUZIONE RISERVATA
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