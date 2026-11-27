Riclassificato un tratto di 131, ma resta il limite a 90 “vigilato” dall’autovelox
Viabilità.
Monastir, 110 all’ora per altri 8 chilometri
Riclassificato un tratto di 131, ma resta il limite a 90 “vigilato” dall’autovelox
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