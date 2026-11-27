Assemblea straordinaria di Assopetroli: «Aiuteremo in tutti i modi la famiglia Ferrai»
Le indagini.
Attentato all’azienda Scocca, le altre ditte si mobilitano: presteranno le loro autobotti
Assemblea straordinaria di Assopetroli: «Aiuteremo in tutti i modi la famiglia Ferrai»
Matteo Vercelli
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