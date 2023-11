Parla anche un po’ sardo il Merlata Bloom Milano, il lifestyle center – situato nel quadrante nord ovest dal capoluogo lombardo - che fa parte del più grande progetto di trasformazione urbana in Italia.

Inaugurato oggi alla presenza di autorità e centinaia di giornalisti, il super mall è stato sviluppato dalla società Merlata Mall, di cui è presidente e amministratore delegato Sergio Zuncheddu, editore del Gruppo L’Unione Sarda. Con un’architettura “green”, caratterizzata da vetro e legno per compensare le emissioni, il super mall è immerso in 30 ettari di parco, con 5.000 mq di aree verdi interne ed esterne. Oltre 210 i negozi e 43 i ristoranti che accoglie, tra cui un superstore Esselunga, uno store a due piani di Decathlon e un cinema multisala di ultima generazione a marchio Notorious Cinemas.

Posizionato tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell’innovazione MIND, Merlata Bloom è soprattutto una risposta alla grande sfida del post Expo 2015, ossia di riqualificazione nelle ex aree dell’Esposizione Universale. Non solo porterà servizi e intrattenimento ai primi residenti del nuovo distretto, circa 7.000 persone, ma a pieno regime creerà fino a 2mila nuovi posti di lavoro.

Sono state più di 700 le maestranze impiegate nelle fasi di cantiere, e oltre 3.000 nelle fasi di allestimento.

Il tutto con un occhio alla sostenibilità, grazie alla progettazione di CallisonRTKL (CRTKL). L’analisi condotta da uno studio indipendente ha dimostrato che la struttura è allineata ai principi definiti dalla tassonomia Europea del DNSH (Do No Significant Harm, “Non arrecare danno significativo all’ambiente”), ad oggi il principale riferimento europeo che definisce in maniera completa e rigorosa principi da seguire per assicurare la sostenibilità degli investimenti.

Il mall limita le proprie emissioni di CO2, rispetta e salvaguarda le risorse idriche e minimizza l’inquinamento dell’aria. Secondo una stima saranno risparmiate da oggi al 2050 circa 9.400 tonnellate di CO2 rispetto ai limiti imposti dagli Accordi di Parigi del 2015. Non solo: è stata individuata una roadmap che definisce i prossimi passi per garantire il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2050.

Il progetto è a cura della società Merlata Mall S.p.A., co-finanziato da Ceetrus, ImmobiliarEuropea e SAL Service. Merlata Bloom Milano è gestito e commercializzato da Nhood Services Italy sin dalla fase progettuale.

