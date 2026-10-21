Si leggono i libri e si dialoga, in presenza degli autori, a bordo del trenino verde. L'originale iniziativa si svolgerà lungo la suggestiva tratta storica a scartamento ridotto tra Bosa, Macomer e Nuoro, dove le carrozze, le stazioni e i centri intermodali vengono trasformate in piazze culturali animate e accessibili a tutti. Entra quindi nel vivo l'iniziativa ideata e realizzata dalla cooperativa Esedra, con gli appuntamenti della terza edizione di "Libri in carrozza. Letture in viaggio", a bordo del trenino verde. Si legge e si dialoga lungo il viaggio e nelle soste. Ci si incontra con gli autori, con reading e presentazioni, che caratterizzano l'autunno e l'inverno. Un progetto originale, di interesse regionale, finanziato dalla Regione, giunto alla terza edizione, con l'obiettivo di contrastare l'isolamento culturale e la dispersione scolastica nel territorio del Marghine, tutto attraverso la forza della parola.

E’ un progetto di promozione alla lettura che vede la collaborazione e la sinergia, a vario titolo, di diversi soggetti che collaborano alla sua riuscita, tra cui la libreria Ubik Emmepi, le biblioteche, l’associazione Maart, e tante altre. «Il libro diventa così un veicolo d'eccezione per favorire il dialogo intergenerazionale», dice la presidente della Cooperativa Esedra, Rossana Muroni, «che unisce i bambini, le scuole, le famiglie e gli anziani in un viaggio letterario. Il treno attraversa i territori e connette le comunità, esattamente come il libro attraversa i confini dell'anima e delle culture. Vogliamo restituire alla lettura la sua dimensione collettiva e lo facciamo in luoghi non convenzionali, garantendo la totale accessibilità e un'attenzione ferrea all'ecosostenibilità in ogni singola tappa».

Tanti gli appuntamenti, con ospiti di rilievo nazionale e con novità editoriali di spicco. Si parte venerdì prossimo, con Emanuele Bosso, che presenta "Satelliti", il 29 ottobre Valentina Mastroianni presenta "Come luce, così l'amore", il 9 novembre, Piergiorgio Pulixi propone "Il fattore Gatto", il 10 novembre Luca Bianchini "le ragazze di Tunisi", il 21 novembre Gianluigi Bacchetta presenta "Flora endemica della Sardegna", il 25 novembre Elvira Mujcic con "La Stagione che non c'era", il primo dicembre Cristina Caboni presenta "La curatrice di libri egizi", il 4 dicembre, Agostino Loriga con "La Carne e la memoria", il 19 dicembre, Francesco Abate conclude la rassegna con "Gli indegni. Quasi un musical". Il 25 ottobre, invece, sul trenino verde tra Mandas e Laconi, lo scrittore Marco Pireddu presenterà "Il freddo non perdona", oltre a dialogare coi passeggeri.

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