Si è conclusa con successo la rassegna “Un’estate di libri e grandi autori”, iniziativa culturale avviata lo scorso mese di aprile che ha animato Guamaggiore con una serie di incontri con scrittori e appuntamenti dedicati alla lettura. A chiudere il calendario è stata la presentazione del romanzo “Gli Indegni” di Francesco Abate, uno degli autori più conosciuti della narrativa sarda. L’incontro si è svolto nella suggestiva cornice del colle di Santa Maria Maddalena, dove lo scrittore ha dialogato con la bibliotecaria Anna Paola Contini. Le letture sono state curate dal gruppo di lettura “Parole in biblioteca” di Guamaggiore, mentre Marco Serra della libreria Gramar di Senorbì ha partecipato con le copie del libro. L’appuntamento conclusivo ha rappresentato il momento finale di un percorso che ha coinvolto autori, pubblico e appassionati di lettura, confermando l’interesse per le iniziative culturali nel piccolo centro della Trexenta.

Gli organizzatori hanno espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della rassegna: agli scrittori ospiti, al pubblico che ha seguito gli incontri e ai componenti del gruppo di lettura, per il quale le adesioni restano aperte. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Pro Loco di Guamaggiore, per il supporto offerto nell’organizzazione, alle amministrazioni comunali che si sono succedute e al parroco don Andrea Pelgreffi, che ha concesso l’utilizzo dello spazio nei pressi della chiesa del colle di Santa Maria Maddalena. La rassegna è stata organizzata dalla Pro Loco di Guamaggiore, dal Comune, dalla Biblioteca comunale e dalla cooperativa Tesauro. Archiviata l’esperienza estiva, è già tempo di guardare ai prossimi appuntamenti. L’obiettivo è ora programmare una nuova serie di incontri con grandi autori durante il periodo invernale, dando continuità a un progetto che punta a mantenere viva la partecipazione culturale della comunità e a rafforzare il legame tra lettori e territorio.

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