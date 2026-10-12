Con l’arrivo di ottobre le giornate si accorciano, cresce la voglia di piatti caldi e sostanziosi e la spesa si riempie di prodotti tipici dell'autunno. Ed è il momento di riscoprire gli ingredienti di stagione per preparare pasti vari e gustosi, senza necessariamente seguire una dieta restrittiva o stravolgere le proprie abitudini. Ecco qualche consiglio.

Zucca, broccoli e funghi: le verdure protagoniste di ottobre

Tra gli ingredienti più rappresentativi dell'autunno c'è la zucca, versatile in cucina e adatta a numerose preparazioni. Si può utilizzare per realizzare vellutate, risotti, contorni al forno o condimenti per la pasta. Il suo sapore delicato si abbina bene a erbe aromatiche, legumi e cereali. Anche broccoli, cavolfiori, cavoli e bietole trovano spazio nella cucina autunnale. Possono essere preparati al vapore, saltati in padella, cotti al forno oppure utilizzati per arricchire zuppe e minestre. I funghi, invece, sono ideali per condire primi piatti, accompagnare un secondo o diventare protagonisti di un risotto.

Mele, pere, uva e melagrana: la frutta da scegliere

Ottobre offre anche diverse possibilità per variare il consumo di frutta. Mele e pere sono facili da portare con sé durante la giornata e possono essere utilizzate anche per preparare dolci casalinghi. L'uva e la melagrana aggiungono colore alla tavola e possono arricchire macedonie, yogurt e insalate. La frutta fresca può essere consumata a colazione, come spuntino oppure alla fine dei pasti, secondo le proprie preferenze.

Come organizzare i pasti senza rinunciare al gusto

Non esiste un menu di ottobre valido per tutti, ma ci sono alcune idee semplici da cui partire per rendere più varia la tavola. Una zuppa di legumi e verdure, per esempio, è una soluzione pratica per le giornate più fredde. La zucca al forno può accompagnare un secondo piatto, mentre broccoli e cavolfiori possono essere utilizzati per condire la pasta o preparare contorni. Anche i cereali integrali, come farro, orzo e riso, si prestano a ricette autunnali, da abbinare a verdure e fonti proteiche come legumi, uova, pesce o altri alimenti a seconda delle proprie abitudini.

(Unioneonline/D)

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