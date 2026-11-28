Si rinnova nel segno dell'impegno sociale il binomio sport-solidarietà. Il Bosa calcio e la Lilt di Oristano hanno infatti avviato una collaborazione che punta a promuovere la cultura della prevenzione oncologica. Il simbolo più evidente dell'intesa è la nuova maglia della squadra rossoblù, che porterà il logo della Lilt di Oristano. Un messaggio che accompagnerà i calciatori dentro e fuori dal campo, ricordando come la tutela della salute sia una responsabilità collettiva.

La collaborazione è stata presentata nel corso di un incontro durante il quale, oltre alla nuova divisa, è stato affrontato il tema della prevenzione con i giocatori e i dirigenti della società. Un momento di confronto dedicato in particolare al tumore del testicolo, una patologia che interessa anche i più giovani e la cui incidenza è in crescita. «Siamo orgogliosi di questa iniziativa - sottolinea il presidente del Bosa, Vincenzo Cuccuru - il calcio non deve limitarsi all'aspetto agonistico. Una società sportiva ha anche il compito di essere vicina al territorio e di contribuire alla diffusione di messaggi importanti». «La prevenzione deve diventare parte integrante della nostra quotidianità e lo sport rappresenta un contesto privilegiato per trasmettere questo messaggio», conclude il presidente della Lilt di Oristano, Luciano Curella, bosano di origine. (s. c.)