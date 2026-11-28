Allarme Dengue a Capoterra, dove in seguito alla segnalazione di un caso sospetto, riguardante un uomo residente nel Comune di rientro da un viaggio nei Caraibi, i tecnici del Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari sono entrati in azione per un intervento straordinario di profilassi e disinfestazione.

L’ordinanza

Dopo la segnalazione da parte del dipartimento di Prevenzione del Servizio di Igiene pubblica dell’Asl di Cagliari relativa a un caso probabile di Dengue d’importazione, il personale ha provveduto al posizionamento delle trappole BG-Sentinel per il monitoraggio e la cattura mirata delle zanzare vettori, in seguito alla quale diversi esemplari sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico di Sassari per le analisi entomologiche e virologiche, mentre nel pomeriggio di ieri si sono svolte le operazioni di disinfestazione, che hanno interessato un raggio di 200 metri attorno all’area individuata e gran parte del centro abitato di Capoterra.

Lo schieramento

L’intervento è stato coordinato dal responsabile del Centro Antinsetti, Luca Locci: fondamentale il supporto dell’amministrazione comunale insieme alla Polizia locale e alla Compagnia barracellare di Capoterra, per un totale di circa 20 operatori impegnati nell’operazione. «Subito dopo essere stati avvisati dalla Asl ci siamo attivati per applicare il protocollo previsto in questi casi», spiega il primo cittadino Beniamino Garau.

L’intervento

«Il caso sospetto riguarda un giovane rientrato da un viaggio nei Caraibi a inizio novembre, che in seguito a sintomi come febbre e malessere generale si è recato in ospedale, dov’è risultato che erano con ogni probabilità riconducibili alla Dengue», dice ancora il sindaco di Capoterra. Il paziente ora sta bene, ma l’allarme ha destato qualche preoccupazione, soprattutto all’inizio. «È stata disposta l’immediata disinfestazione dell’area dove risiede il soggetto, ma grazie all’intervento della Polizia locale e alla collaborazione della cittadinanza, che ha rispettato le limitazioni previste durante le operazioni nella zona perimetrata, tutto si è svolto senza problemi», assicura Garau.