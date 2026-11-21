Ordigno fa saltare un’auto. Venerdì nella stessa via una vettura in fiamme
Allarme.
Attentato, terrore in via Scarlatti
Ordigno fa saltare un’auto. Venerdì nella stessa via una vettura in fiamme
Giorgia Daga
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