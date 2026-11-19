Il nuovo annuncio della compagnia dopo il vertice di ieri a Roma: «Con la Regione un confronto costruttivo sul caro carburante»
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Al. Car.
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