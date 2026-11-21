Pazienti in attesa per 10 ore, senza barelle e solo 2 medici al lavoro
Oristano.
Pronto soccorso, emergenza infinita
Pazienti in attesa per 10 ore, senza barelle e solo 2 medici al lavoro
Sara Pinna
Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati
Scegli la tipologia di abbonamento adatta a te
Copia Singola
- Acquista la copia di oggi
1 MESE
- Abbonamento Online Mensile, l'abbonamento si rinnova in automatico pagando con carta di credito, puoi disdire quando vuoi
Consigliato
1 ANNO
- Abbonamento Online Annuale, l'abbonamento si rinnova in automatico a € 199,99 pagando con carta di credito, puoi disdire quando vuoi
Rassegna Stampa
- Abbonamento Online Annuale più la Rassegna Stampa, l'abbonamento si rinnova in automatico pagando con carta di credito, puoi disdire quando vuoi
Sei già abbonato?