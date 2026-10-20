Prosegue il viaggio musicale dei Bazzoni Brothers con Sardegna in tour 2026, un progetto che li ha portati fino in Germania. La band BBrothers, composta dagli artisti turritani Domenico e Alberto Bazzoni, insieme alla band formata da Alessandro Damini e Antonello Bazzoni alla chitarra, Angelo Pinna al pianoforte, sono i protagonisti della seconda edizione del progetto che ha come managment, produzione e direzione Salvatore Fresu. Sabato 17 l’esibizione a Monchengladbach, in Germania, a 20 anni dalla scomparsa di Andrea Parodi.

Una squadra partita da Porto Torres, con un programma che prevede una serie di concerti in giro per l’Europa per portare la propria musica e alcuni brani sardi in chiave rivisitata. Questa seconda edizione del progetto ha visto l’inizio l’anno scorso con due date sempre in Germania precisamente a Amburgo e Wolfsburg. Quest’anno invece la Germania è la seconda data, dopo quella di Bodio in Svizzera. Gli artisti sono accompagnati da tre artigiani che portano storie e valori della Sardegna attraverso i propri lavori e manufatti: Stefano Mamusi artigiano della pelle, Valeria Masala per il telaio e Fabrizio Masia per i giochi storici.

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