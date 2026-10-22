Una bambina scomparsa, una giovane donna ritrovata senza vita in un bosco, un passato che torna a chiedere conto dei propri segreti. Arriva nei cinema della Sardegna "Dal Nulla”, il primo lungometraggio di Joe Juanne Piras, regista originario di Fluminimaggiore, che firma insieme a Francesca Maria Scanu la sceneggiatura di un thriller psicologico in cui suspense e memoria si intrecciano sullo sfondo di una Sardegna insolita, fredda e noir.

Prima dell'uscita nelle sale dell'isola, prevista per mercoledì 4 novembre, il film sarà protagonista di sei giornate di anteprime, dal 29 ottobre al 2 novembre, con appuntamenti a Cagliari, Oristano, Samassi, Carbonia e Sassari.

Dal Nulla si muove sul confine tra thriller psicologico e dramma, affrontando temi come gli abusi sui minori, il trauma e la rimozione. Al centro del racconto, l'idea che il passato, anche quando sembra cancellato, continui ad agire sul presente. A dare corpo a questa tensione è l'interpretazione di Selene Caramazza che accompagna lo spettatore in un'indagine sempre più inquietante, dove la ricerca della verità diventa anche una resa dei conti con sé stessi.

Joe Juanne Piras

«Parlare delle contraddizioni più profonde dell'animo umano col filtro del cinema di genere. Spinto da questa esigenza, assieme a Francesca, ho deciso di scrivere Dal Nulla» racconta il regista Joe Juanne Piras (nome d’arte di Giovanni Piras): «Volevamo scavare dentro i personaggi e trattare temi come gli abusi sui minori e l'emersione del rimosso attraverso un racconto che non rinunciasse alla suspense, alla tensione, all'intrattenimento. La Sardegna – spiega - è stata fondamentale per dare un'identità precisa a tutto questo. Non volevo raccontare l'isola luminosa ed estiva dell'immaginario più conosciuto, né costruirne una versione artificialmente oscura. Mi interessava una Sardegna interna, fredda, grigia: boschi, montagne, nebbia, piccoli paesi, grandi spazi nei quali la presenza dell'uomo sembra a volte quasi provvisoria».

Prodotto da Alessandro Borrelli per La Sarraz Pictures, in coproduzione con Canada Inc e con il supporto di Red Collision Colombia, il film accanto alla protagonista Selene Caramazza vede un cast che comprende Riccardo Lai, Lucho Velasco, Syama Rayner e Ryan Bommarito, Lia Careddu, Felice Montervino, Giuseppe Boy, Maria Teresa Campus, Emilio Puggioni, Silvio Orvieto, Daniel Dwerryhouse e Fiorenzo Mattu.

A firmare la colonna sonora è Emanuele Contis, musicista e compositore sardo il cui percorso artistico si distingue per un lavoro di ricerca e una sensibilità musicale riconoscibile.

© Riproduzione riservata