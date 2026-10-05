Il palco del Festival del Turismo Itinerante ospiterà un appuntamento fondamentale per la valorizzazione prima identitaria e poi turistica del territorio. Il prossimo 10 ottobre, alle 18, la suggestiva cornice all'aperto di Piazza dei 45 a Stintino farà da sfondo all'incontro di presentazione “Stintino: una storia da raccontare”, promosso dal Comune di Stintino all'interno della prestigiosa rassegna dedicata ai nuovi modelli di viaggio e scoperta culturale. L'iniziativa mette al centro il concetto di “Le radici nel sale” e il “meticciato della cultura del mare”, risalendo a 140 anni fa, quando la comunità stintinese nacque a seguito dell'evacuazione forzata dell'isola dell'Asinara.

L'incontro evidenzierà come l'identità locale affondi nelle rotte marittime condivise con i pescatori di Camogli (giunti già nel '700) e di Ponza (a inizio '800). Oltre alla memoria storica e alla gastronomia, l'evento metterà in luce il valore della lingua allogena turritana — il cosiddetto “sassarese” nelle sue differenti declinazioni (portotorrese, sassarese, sorsese e castellanese). Nata come parlata degli scambi marittimi e commerciali tra la Sardegna, la Liguria e il Tirreno, la lingua turritana è testimone culturale di un territorio rivierasco omogeneo e storicamente aperto all'accoglienza.

L'incontro, moderato da Rosario Musmeci, sarà introdotto dai saluti della Sindaca di Stintino, Rita Limbania Vallebella, e dalla relazione dell'enogastronomo e coordinatore di progetto Tommaso Sussarello. Vede la partecipazione di importanti ospiti di rilievo regionale e nazionale: Delegazione del Comune di Camogli e del Civico Museo Marinaro "Gio Bono Ferrari", alla vigilia della sigla dell'accordo ufficiale di collaborazione con il Museo delle Tonnare (MUT) di Stintino; architetta Daniela Cavallo, Direttrice della candidatura di Bardolino - Lago di Garda a Capitale della Cultura; Giovanni Antonio Sanna, Vicepresidente di Origenia APS; I vertici della Città Metropolitana di Sassari, del Parco Nazionale dell'Asinara e del Consorzio Turistico Golfo dell'Asinara; I sindaci e gli Amministratori dei Comuni costieri del Golfo (Porto Torres, Sassari, Sorso, Castelsardo). «Accogliere questo incontro all’interno del Festival del Turismo Itinerante ha un valore doppiamente strategico, - dichiara la Sindaca Rita Limbania Vallebella. « Piazza dei 45 è il cuore pulsante della nostra comunità, fondata dalle 45 famiglie nate dall'esperienza dell'Asinara. Parlare di turismo delle radici, di Camogli e della nostra lingua comune proprio su questo palco significa offrire al pubblico del Festival l'essenza autentica della nostra storia.» «l turismo identitario e delle radici si nutre di storie vere e di relazioni profonde,” aggiunge il coordinatore Tommaso Sussarello. «Con gli amministratori del Golfo e i partner nazionali presenteremo una visione d'insieme in cui la lingua, il mare e la matrice enogastronomica diventano gli ingredienti chiave per attrarre un visitatore consapevole, capace di vivere il territorio tutto l'anno».

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