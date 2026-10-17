Non c'è un'età in cui si diventa invisibili. Ci sono donne che continuano a vivere, creare, lavorare, impegnarsi, prendersi cura degli altri e della comunità. Inaugurata nella Biblioteca Universitaria di Sassari in piazza Fiume la mostra "La Quarta Età di Donne+Donne-Insieme per un'anzianità più serena".

L'esposizione propone 19 donne, 19 volti, 19 storie di donne che chiedono un'anzianità più serena, prevenzione, attenzione e diritti. Fotografie semplici e autentiche, nate in una dimensione quotidiana e naturale, per ricordarci che la prevenzione del tumore al seno non dovrebbe avere un’età.

La mostra è curata dall'associazione culturale Donne+Donne, nata nel 2017 a ottobre, il mese della prevenzione per il tumore mammario. L'esposizione è visitabile sino al 23 ottobre dalle 9 alle 19.

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