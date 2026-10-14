La grande lirica al Teatro Civico di Sassari grazie al recital del soprano Gilda Fiume, una delle voci più interessanti del panorama operistico internazionale per il repertorio del belcanto. Venerdì 16 ottobre, alle 21, l'artista campana sarà protagonista del nuovo appuntamento del “Festival Nessun Dorma – Belle Époque”, giunto alla terza edizione e curato da Ars Aurelia ETS sotto la direzione artistica di Irene Dore.

Il celebre soprano si esibirà in un recital accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Schirru. Il dialogo tra voce e strumento metterà al centro la forza espressiva della musica e del testo, restituendo la dimensione più intima del racconto operistico. Il repertorio di Gilda Fiume mostra una predilezione rivolta a personaggi come Lucia di Lammermoor, Norma e Violetta. Ruoli nei quali si intrecciano tecnica vocale, sensibilità musicale e interpretazione teatrale.

Sarà una serata sorprendente, già a partire dall’accoglienza in teatro. Ad accompagnare l’ingresso degli spettatori saranno i rievocatori dell’Associazione Arkadia, in abiti d’epoca, facendo rivivere il fascino e le atmosfere della Belle Époque.

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