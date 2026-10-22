Celebra il ventennale a Sassari “OttobreInPoesia” che da venerdì a domenica 25 ottobre rinnova l'invito a vivere la poesia come esperienza condivisa, capace di raggiungere pubblici diversi e di dialogare con le città. Il programma si apre venerdì 23 ottobre alle 17.30, al Padiglione Tavolara, con l’incontro con Luigi Manconi, che riceverà il Premio Speciale alla Carriera del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari (PLICS) – “Umanità e studi sociali”. A dialogare con lui saranno lo scrittore Gesuino Nemus e l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni. L’ingresso è libero.

Sabato 24 ottobre dalle 10nei bar, nelle pasticcerie, nei ristoranti e nei supermercati dei diversi quartieri, saranno distribuite gratuitamente le Pergamene poetiche. Chi riuscirà a collezionarne dieci diverse riceverà in omaggio un libro di Ludo Edizioni. Alle 11.40, al Padiglione Tavolara, spazio a “La storia”, la presentazione del volume d’arte dedicato al ventennale di “OttobreInPoesia”.

Nel pomeriggio, dalle 17.30, il centro storico diventerà il palcoscenico di L’ArmataDiVersi – Poesia in cammino, a cura di Paolo Casiddu. La marcia poetica attraverserà piazza Italia, piazza Castello, piazza Azuni, piazza Tola e le aree circostanti con la collaborazione di alcune compagnie. La giornata si concluderà alle 20 al Teatro Civico con “Fueddus e Sonus”, il concerto-narrativo dei Dr. Drer & CRC Posse, gruppo nato in Sardegna e riconosciuto come la prima posse italiana.

Domenica 25 ottobre prosege la distribuzione gratuita delle Pergamene poetiche. Alle 11.30, negli spazi della Libreria Mondadori-Dessì, la poesia incontra la musica e il racconto con “La poesia è spesso un gatto al sole e una nota al posto giusto”, un piccolo podcast poetico e musicale dedicato alla vita e agli aneddoti di Gianni Virdis.Chiusura alle 20 al Teatro Civico con “Feminas: Le donne che mi abitano – Sei ritratti per voce e arpa”, spettacolo di e con Fiammetta Moretti, voce narrante, accompagnata dalle musiche di Beatrice Melis all’arpa, con la regia di Leonardo Onida.

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