Le piattaforme Netflix e Prime Video, i grandi festival di Roma e Napoli: un ottobre da protagonista per la Regione Sardegna e la Sardegna film commission con lungometraggi, serie TV e documentari.

La film commission fa il punto sulle produzioni cinematografiche che tra ottobre e novembre vedranno la Sardegna protagonista al cinema: Hollywood con Adam Sandler e Chris Rock, i set destinati a Netflix e Prime Video, il ritorno di Salvatore Mereu, le storie vere di Beniamino Zuncheddu e Farouk Kassam, i ritratti di Eva Mameli Calvino e Costantino Nivola, fino ai nuovi documentari e al thriller italo-canadese Dal Nulla.

«Questo autunno dimostra nuovamente quanto il cinema possa essere una risorsa culturale ed economica per la nostra Isola» dichiara Ilaria Portas, assessora regionale alla cultura: «Il lavoro della Regione e della Sardegna Film Commission sono fondamentali per attrarre produzioni internazionali, sostenere i nostri talenti e valorizzare storie importanti, come quelle di Zuncheddu, Farouk, Mameli Calvino e Nivola. Come Regione vogliamo rafforzare questa filiera, affinché ogni produzione rappresenti un’opportunità concreta di lavoro, crescita e valorizzazione della nostra cultura e identità».

Dopo le anteprime sarde dell’8 ottobre, il 15 ottobre è arrivato nei cinema italiani Zustìssia, esordio nel lungometraggio di Francesco Piras. Fabrizio Ferracane e Michele Riondino interpretano la storia di Beniamino Zuncheddu che passò in carcere 33 anni da innocente.

Dopo il Concorso internazionale del Festival di Locarno, Alberi erranti di Salvatore Mereu approda ad Alice nella Città, sezione parallela alla Festa del Cinema di Roma. Tratto dal romanzo di Alberto Capitta, il nuovo film di uno degli autori più riconosciuti del cinema sardo è prodotto da Viacolvento con Rai Cinema e sostenuto dalla Film Commission. Uscirà nelle sale sarde il 22 ottobre e nel resto d’Italia il 29.

Il 17 ottobre, all’Auditorium del MAXXI, la Festa del Cinema di Roma ha ospitato la prima mondiale di Eva Mameli Calvino. La Signora dei fiori di Alessandra Usai. Il docufilm, prodotto da Nical Films con Luce Cinecittà e sostenuto dalla Regione, restituisce il protagonismo alla botanica sassarese, pioniera della ricerca e dell’emancipazione femminile, oltre l’etichetta di madre di Italo Calvino. Il film coinvolge 29 professionisti sardi: il 55% della troupe è composto da donne, così come otto capi reparto su dieci.

Sempre alla Festa, nella sezione Freestyle, arriva 177 giorni. Il rapimento di Farouk, serie di Carlo Carlei con Marco Bocci e Antonia Desplat, prodotta da Rai Fiction e Bim Produzione. Al centro del racconto una vicenda che tenne con il fiato sospeso l’intero Paese: il sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito in Costa Smeralda nel 1992 e tenuto prigioniero per 177 giorni.

Il 10 ottobre Artecinema, festival internazionale del cinema sull’arte contemporanea, ha presentato in prima mondiale Costantino Nivola. Una die de pitzinnia di Vittoria Soddu. Il documentario esplora l’infanzia e il rapporto con la Sardegna dell’artista di Orani, poi affermatosi negli Stati Uniti.

Sull’artista oranese, in uscita nel 2026, è previsto anche il documentario Looking For Nivola di Peter Marcias, presentato al MAXXI di Roma nell’ottobre 2025 e inserito tra i finalisti dei Nastri d’Argento nel febbraio 2026.

Intanto si avvicina l’uscita nelle sale, prevista per novembre, di Dal Nulla, thriller di Joe Juanne Piras con Selene Caramazza, Riccardo Lai e Lucho Velasco. Girato tra foreste e montagne della Barbagia, il film racconta il ritorno di una scrittrice nei luoghi dell’infanzia, dove la morte di una ragazza e la scomparsa di alcuni bambini nascondono inquietanti misteri. Una coproduzione italo-canadese di La Sarraz Pictures.

In Gallura, rende noto la film commissione, tra Costa Smeralda, Golfo Aranci e Olbia, si gira Un weekend da bamboccioni 3 (Grown Ups 3), commedia hollywoodiana con Adam Sandler destinata a Netflix, con produzione esecutiva italiana di Panorama Films.

A Villasimius sono in corso le riprese di Due cuori in affitto, serie Prime Original tratta dal bestseller di Felicia Kingsley, diretta da Laura Chiossone con Jacqueline Luna Di Giacomo e Giacomo Gianniotti.

All’Asinara, dal 5 ottobre ai primi di novembre, si gira Lo sconsegnato di Margherita Panizon, prodotto da Dorje Film: il passato carcerario dell’isola diventa anche in questo caso parte essenziale del racconto.

(Unioneonline/A.D.)

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