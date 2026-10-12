La quattro giorni in Germania della Fondazione Maria Carta sarà interamente dedicata alla cultura, alle tradizioni e all'identità isolane. Da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, la manifestazione "La Sardegna incontra Stoccarda" accenderà i riflettori sul profondo legame che unisce l’Isola ai tantissimi sardi che, nel corso degli anni, si sono stabiliti nel territorio del Baden-Württemberg.

L’obiettivo è favorire il dialogo istituzionale, culturale e sociale, celebrando il ruolo fondamentale delle comunità dei sardi all'estero come veri e propri ponti culturali in Europa. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Maria Carta, da sempre in prima linea nel valorizzare il mondo dell’emigrazione, sarà aperta alla comunità sarda, ai cittadini di Stoccarda e a tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire le tradizioni e la contemporaneità dell’Isola.

La mattina di venerdì la delegazione sarda sarà ufficialmente ricevuta nella sede del Consolato d'Italia. Il cuore della manifestazione sarà sabato, a partire dalle 17, nel teatro Grosser Kursaal, con un grande concerto che porterà in scena la ricchezza, la varietà e la contemporaneità della tradizione musicale isolana. Sul palcoscenico si alterneranno artisti di primo piano del panorama sardo e internazionale come i Tazenda, Sandra Ligas, i Fantafolk e il Tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti. Ad arricchire la serata e a raccontare visivamente la tradizione sarda saranno i costumi tradizionali di Tempio Pausania, che sfileranno accanto a un gruppo di artisti locali della Svevia, regione storica di cui Stoccarda è il centro più importante.

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