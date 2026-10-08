L’Accademia reale di Svezia ha assegnato il premio Nobel per la letteratura 2026 ad Anne Carson, poetessa e saggista canadese, nata a Toronto nel 1950.

Il riconoscimento le è stato assegnato, si legge nella motivazione, per «la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea».

Tra le opere di Carson pubblicate in Italia, “Come l'acqua” ed “Era una nuvola (Crocetti) e “Autobiografia del rosso” (edito da La Nave di Teseo).

(Unioneonline)

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