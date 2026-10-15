Sono tanti gli appuntamenti della stagione programmata dal Centro Servizi Culturali, tra cui l'esposizione della teca con i resti della Quarto Savona Quindici, l'auto della scorta del giudice Falcone, che sarà esposta il prossimo 16 di novembre al Centro Servizi Culturali, con la presenza di Tina Montinaro, vedova del capo scorta, in un incontro aperto a studenti e cittadini. Il nutrito programma è iniziato mercoledì, con il grande cinema documentario, che proseguirà con altri incontri, con la presenza di grandi firme della cultura, ma soprattutto del giornalismo e la divulgazione scientifica nazionale.

L'avvio del programma riguarda il cinema d'inchiesta, che chiuderà il 28 ottobre. Il mese di novembre, invece, sarà caratterizzato dall'ecologia, legalità e memoria storica. L'undici di novembre sarà presente la scrittrice e giornalista scientifica Alessandra Viola e il suo talk "Chiedi a una pianta".

Il 16 novembre sarà invece una giornata di straordinario valore civile curata dall'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, con il contributo e il patrocinio del Comune di Macomer e la collaborazione del centro servizi culturali, del sindacato di Polizia SAP e dell’Avis comunale, con l'esposizione della teca con i resti dell'auto della scorta di Falcone.

Si proseguirà il 18 di novembre con l'ecologo forestale Giorgio Vacchiano e chiuderà il ciclo degli incontri, il 27 novembre, la giornalista di LA7, Marianna Aprile con la presentazione del suo libro "La promessa". Il 4 dicembre la programmazione teatrale, con lo spettacolo "Mi chiamo Andrea, faccio fumetti", un monologo interpretato da Andrea Santonastaso e dedicato al genio tormentato e dirompente di Andrea Pazienza.

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