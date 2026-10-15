E se perdere un treno non fosse la fine, ma l'inizio di una scelta? Se fosse proprio l'occasione per smettere di rincorrere ciò che ci aspetta e cominciare, finalmente, a decidere dove andare? Nasce da questo interrogativo “Binario60”, il nuovo spettacolo di Alessandra Mura, che firma la regia e le coreografie e ha scritto anche i testi dello spettacolo, in scena domenica 18 ottobre alle 20.30 al Teatro Astra di Sassari.

Un viaggio attraverso il tempo e le trasformazioni dell'esistenza femminile, nel quale teatro, danza e parola si intrecciano per raccontare storie di donne che perdono i treni, reali o metaforici, e scoprono la possibilità di cambiare direzione. Dodici donne, dodici storie e dodici corpi si incrociano sul palcoscenico per raccontare il tempo che passa e le trasformazioni della vita femminile. Attraverso ricordi, desideri, paure e aspettative, le protagoniste trasformano la scena in un grande trasloco dell'esistenza. Dal lavoro alle relazioni, dalle responsabilità quotidiane al rapporto profondo e talvolta conflittuale con il proprio corpo, fino al confronto con una società che spesso impone modelli nei quali è difficile riconoscersi. L'ironia attraversa questo universo femminile come forma di resistenza, offrendo una chiave per affrontare le contraddizioni della vita e interrogarsi su ciò che siamo diventate e su ciò che possiamo ancora scegliere di essere.

«Il viaggio è una costante di molti miei lavori, un tema che mi appartiene profondamente anche per carattere — racconta Alessandra Mura —. Sono sempre stata ipercinetica, iperattiva, ventiquattr'ore non mi sono mai bastate. Ora che ho compiuto sessant'anni ho sentito il bisogno di fare il punto della situazione, di smettere di inseguire il tempo, una consapevolezza che riconosce nel cambiamento una possibilità anziché un limite».

In scena Luisella Conti, Daniela Cossiga, Daniela Cossu, Sara Giordanelli, Francesca Panu, Annamaria Pinna, Consuelo Pittalis, Emilia Satta, Emma Sotgiu, Erika Tedde e Lucrezia Zuliani. Il disegno luci, la scenotecnica e la fonica sono di Tony Grandi. “Binario60” chiude la quinta edizione di PLAYS!, il festival dedicato ai linguaggi della scena contemporanea organizzato da La botte e il cilindro.

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