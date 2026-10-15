Dal 19 al 31 ottobre e anche oltre, in Sardegna e persino a New York, si celebreranno i cento anni del Premio Nobel a Grazia Deledda. Il progetto speciale "Grazia Ritrovata", prodotto e ideato da 369gradi, propone incontri, spettacoli e laboratori di scrittura e di danza dedicati alla scrittrice nuorese.

Dopo le iniziative estive, ecco il programma autunnale. Si parte lunedì 19 ottobre alle 18, all’Auditorium Comunale Anna Maria Monti di Bonorva, con Martha Witt, traduttrice della Deledda in inglese per l’editore americano Italica Press, che incontra Patricia Gaborik in "La scrittura universale di Grazia Deledda". Al centro, la sua traduzione più recente: "La madre".

Giovedì 22 ottobre ci si sposta a Rebeccu, villaggio medievale a pochi chilometri da Bonorva, dove partono le attività dedicate ai riti e ai saperi tradizionali, nate dall’incontro tra Grazia Ritrovata e Pro sas Animas.

Martedì 27 ottobre alle 20, al Centro Sociale di Giave, va in scena La cena delle anime, tratto dal romanzo di Maria Laura Berlinguer (HarperCollins, 2025). Lo spettacolo, con Michela Atzeni e la musica dal vivo di Adele Madau, è diretto da Maurizio Rippa. Repliche il 28 ottobre a Borutta, il 29 a Cheremule e il 30 a Bonorva.

Dal 28 al 30 ottobre, a Rebeccu, l’autrice e drammaturga di origine mauriziana Nalini Vidoolah Mootoosamy conduce "Con parole mie", un laboratorio di scrittura e teatro insieme all’attrice e regista Michela Atzeni e alla studiosa Sonita Sarker.

Il 31 ottobre alle 11.30 il percorso in Sardegna si chiude a Sassari, nella libreria Koinè, con un incontro dedicato alla rilettura contemporanea di Grazia Deledda. Ne parlano Sonita Sarker, studiosa di letteratura, studi femministi e postcoloniali, e il filologo Dino Manca. Modera la giornalista Flavia Caroppo.

Gli ultimi appuntamenti in Sardegna anticipano la tappa internazionale di New York, dove Sonita Sarker, Dino Manca e Nalini Vidoolah Mootoosamy daranno seguito alle riflessioni e alle esperienze maturate nell'Isola nel simposio internazionale che si terrà giovedì 10 dicembre ospite del Martin E. Segal Theatre Center del CUNY Graduate Center, coordinato da Giancarlo Lombardi, Valeria Orani e Frank Hentschker. Venerdì 11 dicembre, anniversario della consegna del Nobel, la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University proietterà Quasi Grazia, il film di Peter Marcias, tratto dal romanzo di Marcello Fois, seguito da un incontro con il regista, l’attrice Irene Maiorino e il Prof.Dino Manca che per il film ha svolto il ruolo di consulente storico e scientifico.

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