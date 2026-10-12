Si mette in moto la macchina organizzativa del Cap d’Any a l’Alguer 2026-2027. La Fondazione Alghero ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto a operatori dello spettacolo, associazioni e enti culturali per raccogliere proposte artistiche e iniziative da inserire nel calendario degli eventi natalizi, in programma indicativamente dal 20 novembre al 10 gennaio.

Tre le modalità di partecipazione previste: la prima riguarda spettacoli e eventi completi che la Fondazione potrà acquistare e organizzare direttamente; la seconda è destinata a iniziative promosse da associazioni e altri soggetti, per le quali potranno essere concessi contributi economici o supporto logistico; la terza prevede il semplice patrocinio e l'inserimento nel calendario ufficiale, senza finanziamenti. L'obiettivo è costruire un cartellone capace di coinvolgere residenti e turisti, valorizzando le realtà culturali del territorio.

Particolare attenzione sarà riservata a concerti, spettacoli teatrali, danza, gospel, esibizioni bandistiche, iniziative letterarie e performance itineranti, in sintonia con l'atmosfera delle festività. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del 23 ottobre 2026, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo fondazionealghero@informapec.it, utilizzando la modulistica disponibile nella sezione Avvisi e Bandi del sito istituzionale della Fondazione Alghero.

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