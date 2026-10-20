Il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali dell’Università di Cagliari ha organizzato da domani, mercoledì 21 ottobre, una serie di incontri con docenti e ricercatori su grandi temi della cultura umanistica, ospitati alla Cittadella dei Musei.

L’iniziativa vuol proporre momenti in cui il mondo della ricerca si apre alla città: la “Cittadella”, nella sua veste monumentale, diventa “Città della cultura condivisa”, interpretando la vocazione secolare dell’ateneo alla circolazione del sapere e favorendo l’interazione tra interesse museale e disseminazione della conoscenza.

L’iniziativa si apre con il primo ciclo, nel quale i docenti e ricercatori dei settori delle Letterature moderne propongono una serie di incontri sul tema Letterature e mondi possibili: gli spazi del futuro. Si punta essenzialmente a indagare l’idea di città nei vari significati veicolati dallo spazio e dal tempo, specialmente sulle ali di una multiforme produzione letteraria in lingua italiana e in diverse lingue straniere. Per il primo incontro, mercoledì 21 ottobre alle 17.30, intervengono Alessandro Achilli e Fiorenzo Iuliano sul tema “Le citta fantasma: abbandono e trasformazioni dello spazio urbano”. Il primo ciclo di appuntamenti si protrarrà sino al prossimo 16 dicembre.

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