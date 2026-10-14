Sostegno concreto allo studio e al merito per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e Servizi e per le loro famiglie. L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario del Nord Sardegna (EBTER) annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alle Borse di Studio 2026 Sebastiano Crosa. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate tramite Pec dalle ore 08.30 del 16 ottobre 2026 fino alle ore 18 del 16 novembre 2026.

L’iniziativa è riservata ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e ai loro figli che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o la laurea nel corso del 2026. Requisito fondamentale per accedere al contributo è l’anzianità contributiva del dipendente presso EBTER Nord Sardegna di almeno 24 mesi, condizione richiesta anche nel caso in cui il richiedente sia il figlio o la figlia del lavoratore.

«In un momento storico in cui investire sulla formazione dei giovani e sul benessere delle famiglie è prioritario, l'Ente Bilaterale riconferma il proprio impegno al fianco dei lavoratori e delle imprese del Nord Sardegna», dichiara il Presidente di EBTER Nord Sardegna, Salvatore Brichetto. «Le borse di studio rappresentano un riconoscimento tangibile per l'impegno nello studio e un aiuto concreto alle famiglie del settore terziario. Invito tutti gli aventi diritto a consultare attentamente la documentazione e a cogliere questa importante opportunità.»

La Borsa di Studio “Sebastiano Crosa”, è un’iniziativa nata per sostenere il percorso di studio dei giovani e dedicata alla memoria di Sebastiano Crosa, già Segretario della Filcams CGIL di Sassari e Vicepresidente dell’Ente, venuto a mancare il 12 luglio 2023. Sebastiano Crosa è stato un valido punto di riferimento, distinguendosi per il suo impegno, la sua disponibilità e per le qualità umane che hanno lasciato un segno profondo in chi ha avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui un percorso professionale e sindacale. Un esempio di altruismo, bontà d’animo e generosità, valori che le organizzazioni Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno voluto ricordare non soltanto con il suo nome, ma attraverso un’iniziativa concreta rivolta alle nuove generazioni.

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